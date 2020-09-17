الفاو تصدر تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020 الأربعاء

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قالت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" إنها ستطلق تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020 يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت: "أبرزت جائحة كوفيد-19 العلاقة الوثيقة القائمة بين الأسواق والأمن الغذائي ودور النظم الغذائية العالمية في الصمود أمام الصدمات".

لذلك يركز إصدار هذا العام من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020 الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على عدة نقاط رئيسية: أولها دور التجارة الدولية وحسن أداء الأسواق في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملين وتعزيز القدرة على مقاومة الصدمات.

كما يقدم تحليلًا مفصلًا للاتجاهات العالمية الرئيسية في أسواق المنتجات الزراعية والغذائية وتجارتها بما في ذلك تحديد نمو سلاسل القيمة العالمية الزراعية والغذائية من الناحية الكميّة خلال العقدين الماضيين.

ويبحث في السياسات والآليات والابتكارات الرقمية التي من شأنها مساعدة البلدان وصغار المزارعين على المشاركة على نحو أفضل في سلاسل القيمة العالمية وجني فوائدها.

وينظر في الاستجابات على مستوى السياسات لمعالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19 على سلاسل القيمة الغذائية، على المستويين الوطني والعالمي.