روسيا: حل القضية الفلسطينية مطلوب لإحلال الاستقرار

أكدت الخارجية الروسية أن القضية الفلسطينية لم تقل إلحاحا، في ظل اتفاقيتي السلام المبرمتين بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، داعية إلى تكثيف جهود استئناف الحوار بين طرفي النزاع.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس ونقله موقع "روسيا اليوم"، إلى أن روسيا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدول وطرف في "الرباعية" الدولية، كانت دائما ولا تزال "تنطلق من أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في الشرق الأوسط، لكن مع إدراك ضرورة أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذه التسوية حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية بناء على القاعدة القانونية الدولية المتفق عليها أمميا، بما يشمل مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة تركيز الجهود الرئيسية في المرحلة الراهنة على استئناف المفاوضات المباشرة، دون طرح شروط مسبقة، بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكر البيان: "بالنظر للتقدم الذي تم إحرازه في عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، نؤكد أن القضية الفلسطينية لم تقل إلحاحا، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن إحلال استقرار ثابت في الشرق الأوسط دون حلها".