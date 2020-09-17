أعلن مدير منطقة الأحمدي بوزارة الصحة الكويتية الدكتور أحمد الشطي، أن نسبة الإصابة في الكويت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 1.76%، بواقع 17 ألفا و623 إصابة لكل مليون شخص.

وأوضح الشطي -خلال استعراضه نتائج تقرير المتابعة الشهرية السادس لمنطقة الأحمدي الصحية، لتطورات الوضع الصحي لحالات كورونا بالمنطقة- أنه عند بداية تسجيل الحالات المصابة في منطقة الأحمدي وباقي مناطق الكويت، كانت الحالات مرتبطة بالعودة من السفر من خارج الكويت، ومع مرور الوقت اختلف الوضع كثيرا؛ حيث بلغ عدد الحالات غير المرتبطة بالسفر 23 ألفا و643 حالة، بنسبة 97% من إجمالي الإصابات في المنطقة.

وأضاف أن نسبة الحالات الإيجابية المرتبطة بالسفر، بلغت 0.5% من إجمالي الحالات المسجلة، بواقع 94 حالة، منهم 97% لمواطنين كويتيين، بينما بلغ عدد الحالات التي لم يستدل على أسباب الإصابة 663 حالة، بنسبة 2.7% من مجموع الإصابات بالمنطقة.

وأشار الشطي إلى أن الحالات القادمة من الخارج، جاءت من 14 دولة، موضحا أن العدد الأكبر منها، كان من بريطانيا بنسبة 56.4%، تلتها إيران بنسبة 16%، ثم السعودية بنسبة 5.3%، ثم كل من فرنسا ومصر بنسبة 4.3%، ثم دول أخرى منها الإمارات، والبحرين، والولايات المتحدة، ولبنان، وأذربيجان، وكندا، وأيرلندا، وألمانيا وإسبانيا.

وثمن الجهود التي تقوم بها السلطات الصحية في الكويت لمواجهة وباء كورونا المستجد (کوفید - 19) والحد من انتشاره، مشددا على أن الكويت في طليعة دول المنطقة التي طبقت استراتيجيات للمكافحة، استحقت الإشادات الدولية المتكررة، وحققت نتائج مبهرة في التعامل مع جائحة كورونا.