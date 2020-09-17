بينما تحل الذكرى الـ19 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، ظهر مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، جدال دام 10 سنوات حول بناء "مسجد مدينة جراوند زيرو"؛ حيث ربط أحد المنشورات الفيسبوكية قضية بناء المسجد، بالمنافسة الحالية بين نائب الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كرسي للرئاسة.

ادعى المنشور أن بايدن دعم بناء مسجد في مدينة جراوند زيرو، بينما عرض ترامب 6 ملايين دولار لوقف محاولة تشييده.

لكن صحيفة "يو إس إيه تو داي"، تقول إن الحساب الذي نشر الادعاءات لم يستجب للتعليق على صحة المعلومات، وبالتالي فإنها ادعاءات مزيفة.

وكانت هناك خطط لبناء مركز ثقافي مكون من 13 طابقًا يتضمن مسجدًا، إلى جانب حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية وملعب لكرة السلة وقاعة تتسع لـ500 مقعد ومطعم ومدرسة للطهي ومكتبة واستوديوهات فنية، لكن لم تكن هناك خطة مخصصة لبناء مسجد منفرد.

وكان الهدف من المركز الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار، أن يكون مفتوحًا أمام سكان نيويورك من جميع الأديان، على الرغم من أنه سيكون موجهًا نحو إشراك المجتمعات الإسلامية العديدة والمتنوعة في نيويورك وتعزيز التمكين والتعاطف للجميع.

وبهذا، كان من المقرر أن يتم تشغيل المسجد بشكل مستقل عن باقي المنشأة.

وقالت ديزي خان، زوجة الإمام فيصل عبدالرؤوف، الذي كان من المقرر أن يقود المسجد، لمجلة "نيوزويك"، إنهم يأملون في توفير زخم مضاد للتطرف من خلال الموقع الرمزي، "نريد السلام في هذا المكان الأكثر أهمية".

في 9 سبتمبر 2010، كتب ترامب رسالة إلى هشام الزناتي، أحد المستثمرين في الموقع، وعرض شراء حصته البالغة 4.8 مليون دولار في المشروع، بالإضافة لتدخله في كيفية البناء، مقابل 6 ملايين دولار، بنسبة 25% فأكثر، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتضمنت رسالة ترامب: "أقدم هذا العرض بصفتي مقيمًا في نيويورك ومواطنًا في الولايات المتحدة، ليس لأنني أعتقد أن الموقع مذهل (لأنه ليس كذلك)، ولكن لأنه سينهي وضعًا خطيرًا للغاية ومثيرًا للخلاف والانقسام. من المقدر في رأيي أن يزداد الأمر سوءًا".

وذكرت الصحيفة أيضًا أن محامي الزناتي قال إن الرسالة بدت وكأنها كتبت من قبل رجل دعاية وليس رجل أعمال جاد: "هذا يوحي لي أن السيد ترامب يرى في ذلك فرصة لاستعادة بعض الأضواء واللمعان اللذان فقدهما".

على الجانب الآخر، لم يعلق جو بايدن، نائب الرئيس أوباما، على الموضوع، بالرغم من أن أوباما أعرب عن دعمه للمسجد قائلا: "إن جراوند زيرو هي بالفعل أرض مقدسة، لكن دعني أكون واضحًا بصفتي مواطنًا ورئيسًا، أعتقد أن المسلمين لهم نفس الحق في ممارسة دينهم مثل أي شخص آخر في هذا البلد، ويشمل ذلك الحق في بناء مكان للعبادة ومركز مجتمعي على ملكية خاصة في مانهاتن السفلى، وفقًا للقوانين والمراسيم المحلية".

لكن بعد كل هذا الجدل، تخلى القائمون على المشروع عن خطة بناء المسجد، وقرروا بدلاً من ذلك بناء برج سكني ومتحف صغير مكون من 3 طوابق مخصصة للإسلام، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".