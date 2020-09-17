 رومانيا تتسلم أوّل شحنة من صواريخ باتريوت الأمريكية أرض-جو - بوابة الشروق
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رومانيا تتسلم أوّل شحنة من صواريخ باتريوت الأمريكية أرض-جو

بوخارست - أ ش أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 9:49 م

تلقّى الجيش الروماني اليوم الخميس، أوّل شحنة من صواريخ "باتريوت" الأمريكية أرض-جو، وذلك ضمن جهود بوخارست لتطوير قدرات القوات المسلحة.

وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه المنظومة الصاروخية التي حصلت عليها بوخارست من صنع شركة "رايثيون" الأمريكية، المتخصصة في أنظمة الدفاع، التي تُعد من أكبر 10 شركات من نوعها في العالم.

وأضافت الشبكة أنها تأتي ضمن خطط رومانيا لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2024، وهذه النسبة هي الحدَ الأدنى الذي يطالب به حلفُ شمال الأطلنطي "الناتو" الدولَ للانضمام إليه.

وقال رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان إن الصواريخ جعلت بلاده أكثر أماناً، مضيفاً أن "الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا تتجسد بشكل أكبر من خلال العلاقات العسكرية والاقتصادية التي تعود بالنفع على رومانيا".

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