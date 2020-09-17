كارنفال الأمريكية لسفن الركاب تمدد وقف رحلاتها حتى 2021

أعلنت شركة بي أند أو كروز التابعة لمجموعة كارنفال الأمريكية لتشغيل سفن الركاب التي تعمل في بريطانيا، استمرار وقف رحلاتها حتى أوائل 2021 في أحدث ضربة للقطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت الشركة في بيان اليوم الخميس إنه مع تزايد القيود على السفر من بريطانيا، أصبح من الضروري للأسف إلغاء هذه الرحلات".



كانت كارنفال قد أوقفت رحلاتها في آذار/مارس الماضي. ونجحت الشركة في استئناف رحلاتها من إيطاليا رغم استمرار توقف الجزء الأكبر من أنشطتها. وتعثرت خطط الشركة لاستئناف رحلاتها من ألمانيا مجددا.



يذكر أن كارنفال هي أكبر شركة سفن ركاب في العالم.