70 جماعة مسلحة يتعهدون بوقف الأعمال العدائية في الكونغو الديمقراطية

تعهد مدنيون يزعمون أنهم يمثلون نحو 70 جماعة مسلحة في منطقة "جنوب كيفو"، بوقف الأعمال العدائية في هذا الإقليم الشرقي من الكونغو الديمقراطية .

وقال المدنيون - في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في "مورهيسا" بالقرب من العاصمة "بوكافو" ، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - إن جميع الجماعات المسلحة في جنوب كيفو تلتزم بوقف الأعمال العدائية وإصدار تعليمات لأعضائها بذلك.

وأضاف الراديو أن هذا الاجتماع تم تنظيمه بحضور وزير الدفاع الكونغولي "سيلفان موتومبو" بالاشتراك مع منظمة "البحث عن أرضية مشتركة" الأمريكية غير الحكومية لحل النزاعات.

يذكر أن "كيفو الجنوبية " هي إحدى مقاطعات "جمهورية الكونغو الديمقراطية" الستة والعشرين، وعاصمتها "بوكافو".

ويشار إلى أن عشرات الجماعات المسلحة تنشط في شرق الكونغو الديموقراطية، وسبق ان قاتلت في حربي الكونغو خلال التسعينات التي انخرطت فيهما أوغندا ورواندا.