منظمة أكساد: تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمطروح

قال الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إن المركز قام بتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية في مجال حصاد المياه والممارسات الزراعية في المناطق الصحراوية بمحافظ مطروح، بالتعاون مع منظمة "الفاو" ضمن مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية، وذلك بهدف رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

جاء ذلك خلال تفقده عددًا من المزارع الإرشادية التي قام المركز العربي اليوم "الخميس"، ودعمها بالآلات والمعدات والآبار، والتي نفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بمناطق غرب مرسى مطروح.

وأضاف العبيد أنه تم في المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 181 بئرًا بإجمالي سعة تخزينية 18 ألف م2 من المياه الصالحة للشرب، موزعة على مراكز الدعم الفني الأربعة (رأس الحكمة – مطروح – النجيلة – براني)، وإنشاء 125 حقلًا إرشاديًا نموذجيًا بإجمالي مساحة 375 فدان من التين والزيتون على أن يتم التوسع في هذه المساحات في مراحل لاحقة.

وذلك في إطار ما تقوم به حاليًا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال توجهات القيادة السياسية بدعم أبناء الصحراء الغربية بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين الأكثر الاحتياجات سواء من المنظمات الدولية أو التمويل المحلية.