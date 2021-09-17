الرئيس التونسي قيس سعيد يخفف القيود على السفر إلى الخارج

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، عن تخفيف قيود السفر في المطارات والموانئ التونسية في أعقاب انتقادات بسبب منع العديد من المغادرة منذ فرض التدابير الاستثنائية في البلاد.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس سعيد أعلم المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وأضاف البيان أنه يجب أن "يتم ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".

وانتقدت منظمات حقوقية التضييق على حركة التنقل منذ إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي والذي طال مسؤولين في الدولة وقضاة ونوابا في البرلمان ورجال أعمال وعدة شخصيات.

وقال سعيد إن أسباب المنع تحفظية لمنع فرار الفاسدين ومن تورطوا في نهب المال العام.