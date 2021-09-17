أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن وصول 119 بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي) إلى المديرية.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن كل مواطن يحمل بطاقة تموينية بها أقل من 4 أفراد، ولديه طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتقدم للمكتب التابع له على مستوى مدن المحافظة لإضافة الطفل للبطاقة، وجاري أيضًا إضافة الزوجات الغير مقيدات ببطاقات أزواجهم التموينية.

وأكد وكيل وزارة التكوين في تصريح له اليوم، أنه جرى إصدار 119 بطاقة تموينية جديدة لمواطني المحافظة، بواقع 64 بطاقة بمدينة طور سيناء، و 25 بطاقة بمدينة رأس سدر، و4 بطاقات بمدينة شرم الشيخ، و 9 بطاقات بمدينة دهب، و4 بطاقات بمدينة نويبع، و6 بطاقات بمدينة أبورديس، و4 بطاقات بمدينة سانت كاترين، و 3 بطاقات بمدينة أبوزنيمة.

وأوضح أنه سيجري تسليم هذه البطاقات التموينية الجديدة للإدارات التابعة لها بكل مدينة، تمهيدًا لتسليمهم للمنتفعين.