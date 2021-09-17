 أحمد زاهر: بناتي تعرضن للتنمر.. «شوفنا ألفاظ مينفعش تتقال في التلفزيون ولا في الدنيا» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد زاهر: بناتي تعرضن للتنمر.. «شوفنا ألفاظ مينفعش تتقال في التلفزيون ولا في الدنيا»

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 5:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 5:48 ص

قال الفنان أحمد زاهر، إنه رصد الكثير من التعليقات التي حملت تنمرًا ضد بناته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس: "لما كان بيحصل معايا كده، كنت باعمل بلوك وامسح التعليق، لكن لو وصل الموضوع لبناتي الدم ضرب في دماغي".

وتابع: "كنت عامل زي المجنون.. مرة كنت منزل صورة أنا وليلى وحاضنها في البسين ومش باين منها أي حاجة غير حتة من جسمها.. حد قالي إزاي تحضن بنتك".

وأبدى رامي رضوان، دهشته من الواقعة التي رواها زاهر، وقال باستنكار: "إنت إزاي تتجرأ وتعمل حاجة زي كده".

وأوضح رضوان، أن من يكتب مثل التعليق يحمل مرضًا بشعًا وجهلًا وتخلفًا، فيما عقّب زاهر: "شوفنا ألفاظ مينفعش تتقال في التلفزيون ولا في الدنيا".

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