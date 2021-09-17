قيرغيزستان: تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا و 3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلن المركز المعني برصد حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في قيرغيزستان اليوم الجمعة تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 177 ألفا و567 إصابة.

وذكر المركز وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان أن إجمالي المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى 172 ألفا و15 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2583 وفاة.

وأضاف المركز أن 698 مصابا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من 400 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز قبل يومين أن 735 ألفا و621 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 522 ألفا و438 حصلوا على الجرعة الثانية.