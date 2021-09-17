 الصحة البريطانية: معدات حماية شخصية بـ2.8 مليار إسترليني غير مطابقة للمواصفات موجودة بمخازننا - بوابة الشروق
الجمعة 17 سبتمبر 2021 9:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

الصحة البريطانية: معدات حماية شخصية بـ2.8 مليار إسترليني غير مطابقة للمواصفات موجودة بمخازننا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 8:54 م

كشفت وزارة الصحة البريطانية أن لديها معدات حماية شخصية طبية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني غير مناسبة ولا يمكن استخدامها من قبل وزارة الصحة.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، اتضح أن الحكومة في نزاع مع العديد من الشركات حول ما قيمته أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني من معدات وقاية شخصية اعتبرتها وزارة الصحة "غير مطابقة للمواصفات المطلوبة" أو لم يتم تسليمها.

وفي يوليو الماضي، أفادت التقارير بأنه تم توفير مليون قناع إلى وزارة الصحة البريطانية على أنها ذات مواصفات عالية إلا أنها لم ترتق للمستوى المناسب من الحماية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك