كشفت وزارة الصحة البريطانية أن لديها معدات حماية شخصية طبية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني غير مناسبة ولا يمكن استخدامها من قبل وزارة الصحة.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، اتضح أن الحكومة في نزاع مع العديد من الشركات حول ما قيمته أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني من معدات وقاية شخصية اعتبرتها وزارة الصحة "غير مطابقة للمواصفات المطلوبة" أو لم يتم تسليمها.

وفي يوليو الماضي، أفادت التقارير بأنه تم توفير مليون قناع إلى وزارة الصحة البريطانية على أنها ذات مواصفات عالية إلا أنها لم ترتق للمستوى المناسب من الحماية.