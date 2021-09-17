بوتين يساعد ملياردير فرنسي على إقامة المعرض «المستحيل»

توجه الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجموعة "مويت هينيسي لوي فيتون" (إل في إم إتش) رفقة مستشاره جون-بول كلافيريه إلى موسكو في 2016 لتوجيه الشكر شخصيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعارته أعمالا فنية لمؤسسة لويس فيتون، وهي متحف يملكه أرنو في باريس.

والآن وبعد أربع سنوات، وجائحة، سوف يتم عرض المجموعة على الزوار اعتبارا من 22 أيلول/سبتمبر وحتى 22 شباط/فبراير 2022، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان هناك عمل ضخم أنجز خلال تلك الفترة، حيث أن جزءا كبيرا من الأعمال الفنية كان بحالة سيئة بعدما تم تجاهل هذه الأعمال على مدار عقود في عهد ستالين. ولم يكن هناك سبيل لمغادرة مجموعة رجل الصناعة سيرجي شوكين روسيا سوى بإقامة أول معمل صيانة في متحف بوشكين بموسكو، بتمويل من مجموعة "إل في إم اتش". ولم يتم الإفصاح عن قيمة التمويل.

وقال كلافيريه متحدثا من مكتبه بمقر الشركة في باريس، إنه سافر وأرنو للقاء بوتين "لأنها هدية لفرنسا. ليس لفرنسا فحسب، ولكن لأوروبا والعالم بأسره".

وتعود الأعمال الفنية العظيمة التي سمح بوتين بمغادرتها البلاد، إلى مونيه وماتيس وبيكاسو وجوجان وسيزان وغيرهم.

ويبلغ إجمالي هذه الأعمال الفنية 130 عملا جمعها كلها رجل الصناعة سيرجي شوكين مطلع القرن العشرين.