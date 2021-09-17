إعطاء مئات من جرعات لقاح موديرنا منتهية الصلاحية في ألمانيا

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بسبب ملصقات خاطئة تم إعطاء 840 جرعة منتهية الصلاحية من لقاح شركة "موديرنا" المضاد لكورونا في مدن زيندلفينجن ورويتلنجن وإيسلنجن الألمانية.

وكانت عبوات اللقاح نقلت بصورة صحيحة في صناديق التبريد المخصصة.

وتمت الإشارة إلى وقت انتهاء صلاحية أطول من حقيقته على العبوات، كما أعلنت دوائر الإدارة المحلية المختصة الثلاثة اليوم الجمعة.

وقالت الدوائر المحلية إن اللقاح ما يزال يحقن جزئيا.

وأضافت أنه تبين فيما بعد أن التاريخ الموضوع عليها غير صحيح.

ولم يتوقع المسؤولون في البداية أية عواقب خطرة على المتضررين بسبب الخطأ.

وقالت المديرة الطبية لمركز التطعيم في منطقة زيندلفينجن، مارتينا بورشرت جريف: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى استنتاجات تفيد بأن فترة التخزين الاطول للقاح يمكن أن يؤثر على فعاليته".

ووفقا لدراسة جديدة أجرتها الشركة المصنعة فإن اللقاح آمن تماما بحيث يمكن تخزينه لمدة ثلاثة أشهر في درجات حرارة الثلاجة العادية.

وأضافت أنه مع ذلك ماتزال مواصفات وكالة الأدوية الأوروبية سارية في أوروبا والتي بموجبها يجب ألا تتجاوز فترة التخزين ثلاثين يوما.