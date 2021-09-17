التعليم العالي: مبادرة «طالب رقمي» تتيح تقديم خدمات سهلة وسريعة وآمنة

قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن مبادرة طالب رقمي تتسق مع اهتمام الوزارة بإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير خدمات سهلة وسريعة وآمنة للتابعين للوزارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هناك خدمات أصبحت أساسية مثل نظم التعلم الإلكتروني ونظم معلومات الطلاب ومحفظة النقود وتأمين الطلاب.



وأشار إلى أن هذه الخدمات كانت تُنفَّذ على شكل مبادرات متفرقة، فقررت الوزارة تجميع هذه الأفكار ضمن مهامها ورؤيتها للتحول الرقمي، وذلك بواقع أكثر من 20 خدمة.



وأوضح أن المبادرة يتم تنفيذها في كل الجامعات، حيث سيتم تنفيذ الخدمات بدءًا من العام الدراسي الجديد، وتباعًا تدخل الخدمات التي يتم تطويرها أولًا بأول.



وأكّد مساعد الوزير، أن هذه المبادرة لن تكون في صورة نظرية لكن في صورة تطبيقية، مشيرًا إلى أنه خلال الفصل الدراسي المقبل سيكون قد تنفيذ ما بين 65 و70% من البرامج المخطط لها داخل هذه المبادرة.



وكان الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، قد شهد إطلاق مبادرة طالب رقمي على هامش فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي.



المبادرة تأتي كخطوة على المسار الصحيح للتحول الرقمي في التعليم الجامعي المصري، فضلاً عن اتساقها مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠.