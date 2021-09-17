تحويل جمعية الشبان المسلمين بطنطا إلى هيئة الشباب العالمية

عقدت جمعية الشبان المسلمين بطنطا اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية غير العادية بمقر الجمعية بشارع عثمان محمد لمناقشة عدد من البنود والتعديلات التي أقرها مجلس إدارتها برئاسة محمد سعد قناوي والخاصة بتوفيق أوضاع اللائحة الداخليةوفقاً للقانون رقم 149 لسنة 2019.

ووافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثل الشؤون القانونية، على تغيير مسمى الجمعية من الشبان المسلمين إلى هيئة الشباب العالمية ليتماشى المسمى الجديد مع مسمى المركز العام بالقاهرةبعد تعديله منذ عامين .وشهدت الجمعية توافقًا كبيراً بين أعضائها الذين أبدوا موافقتهم على تغيير مسمى "جمعية الشبان المسلمين" إلى "هيئة الشباب العالمية"، مؤكدين أن هذا القرار يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمكافحة الطائفية بشتى أنواعها وصورها، ولسد الخناق أمام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في المتاجرة لاستغلال اسم الجمعية لخدمة مصالحها الخبيثة، حيث يخلط البعض بين الاسمين ما يسيء لأقدم جمعية أهلية في مصر، فالجمعية الطارئة تأتي للتبرؤ من الجماعة الإرهابية تماما، حتى لا يستغل البعض اسم الجمعية في أعمال غير مشروعة.

يذكر أن جمعية الشبان المسلمين جمعية اجتماعية تأسست بمدينة القاهرة عام 1927 ميلادية على يد عبد الحميدباشا سعيد، وتهدف إلى تنمية الشباب المسلم في مجالات الفكر والثقافة والرياضة عن طريق عمل الندوات والمعسكرات ولها فروع في جميع محافظات مصر منها فرع الجمعية بطنطا والمقيد تحت رقم 124 لسنة 1966.