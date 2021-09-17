هيرتا برلين يقلب تأخره أمام جروتر فيورث إلى فوز 2 - 1 في البوندسليجا

قلب فريق هيرتا برلين تأخره بهدف أمام ضيفه جروتر فيورث إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتقدم جروتر فيورث بهدف سجله برانيمير هيرجوتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وتعادل هيرتا برلين بهدف سجله يورجن إيكيلينكامب في الدقيقة 61 وأضاف ماكسيمليان باور، لاعب فيورث، الهدف الثاني لهيرتا برلين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد جروتر فيورث عن نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.