 البنك المركزي في جنوب أفريقيا يغرم شركات تأمين لعدم الالتزام بمكافحة غسيل الأموال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي في جنوب أفريقيا يغرم شركات تأمين لعدم الالتزام بمكافحة غسيل الأموال

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 9:32 م

اكتشف بنك الاحتياط الجنوب أفريقي المركزي نقاط ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال لشركات للتأمين على الحياة، عقب عمليات فحص جرت وفقا لقانون مركز الاستخبارات المالي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، تم تغريم شركة "سانلام لايف" للخدمات المالية مليون راند (8ر67 ألف دولار) لعدم التزامها بشروط ومتطلبات الاهتمام والحيطة الواجبة المعززة فيما يتعلق بأفراد محليين بارزين ومؤثرين، وعدم الالتزام بمتطلبات الإبلاغ عن الحد النقدي وعدم الالتزام بمتطلبات الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.

كما تم تغريم شركة "فيدجروب لايف" للتأمين والاستثمار في جنوب أفريقيا 140 ألف راند بعد عدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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