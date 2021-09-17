الصحة تدعم 5 مستشفيات بدمياط بتجهيزات رعاية مركزة بـ8 ملايين جنيه

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن دعم وزارة الصحة، بتجهيزات لأقسام الرعايات المركزة، بقيمة 8 مليون جنيه، لـ5 مستشفيات، وهي مستشفى الصدر، وكفر سعد، والسرو، ودمياط العام، وعزبة البرج.

وأضاف عبد الجواد، أن هذه التجهيزات، جاءت تزامنا مع دخول البلاد في الموجه الرابعة لمواجهة فيروس كورونا، مما يساهم بإضافة عدد 28 سرير رعاية مركزة بكامل تجهيزاتهم، الأمر الذي سيسهم في تقليل وقت الانتظار للحالات الحرجة.

كما سيساهم في رفع نسبة الشفاء وتقليل عدد الوفيات، موجها الشكر والتقدير للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وقطاع الطب العلاجي بالوزارة، وذلك لدعمهم مستشفيات محافظة دمياط بهذه التجهيزات.