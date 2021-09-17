وزير المالية: عدم تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية «خراب بيوت»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقق العدالة الضريبية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مشروعات مصر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن السلعة التي يفرض عليها ضريبة، فإن القانون ينص على تطبيق هذه الضريبة سواء كانت السلعة تُباع في محل أو عبر الإنترنت.



وأشار إلى أن عدم تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية سيؤدي إلى ملايين العاملين في المحال سيفقدون أعمالهم، بعدما يضطر أصحاب هذه المحال لإغلاقها بسبب ارتفاع أسعار السلعة لديهم مقارنة ببيعها عبر الإنترنت، وذلك لتحملهم تكاليف إيجار ومرافق وعمالة.



وتابع: "ملايين العمال دول هيقعدوا في البيت، هنجيبلهم فرص عمل منين، المحلات هتقفل وهتمشي العمالة دي.. يبقى كده خراب بيوت".



وأوضح الوزير، أنّ تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية يحمي الاقتصاد، ويحافظ على سير الأعمال دون أي مساس بها.