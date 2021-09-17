 العدل الأمريكية تحذر من أحداث عنف خلال مسيرة مرتقبة ذات صلة بأحداث يوم 6 يناير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العدل الأمريكية تحذر من أحداث عنف خلال مسيرة مرتقبة ذات صلة بأحداث يوم 6 يناير

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:11 ص

حذرت وزارة العدل الأمريكية، من أحداث عنف محتملة خلال المسيرة المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل في واشنطن بشأن أحداث السادس من يناير الماضي.

جاء هذا التحذير ضمن بيان وزعه مكتب الاستخبارات والتحليلات بوزارة العدل حيث وزعته على السلطات المحلية والمدن الصغيرة .

وذكرت وزارة العدل في بيانها، أنه نما لعلم الوزارة أن هناك عددا قليلا من التهديدات عبر الإنترنت بالقيام بأحداث عنف ذات صلة بالمسيرة المرتقبة إلى جانب مناقشات افتراضية تشجع على العنف في اليوم السابق على المسيرة.

ويخطط مؤيدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحضور المسيرة والتي تقام تأييدا للأشخاص الذين تم اتهامهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالأحداث الدموية التي وقعت يوم 6 يناير في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 


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