الصين تتقدم بطلب رسمي للانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

تقدمت الصين بطلب رسمي للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، إن وزير التجارة الصيني وانج ون تاو قدم الطلب في رسالة مكتوبة إلى وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور، بصفتها الدولة الوديعة للاتفاق، مشيرة إلى أن الوزيرين عقدا اجتماعا عن بعد لمناقشة أعمال متابعة الطلب الرسمي الصيني .

وتم توقيع الاتفاقية في عام 2018، وهي اتفاقية للتجارة الحرة بين 11 دولة، تشمل أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام، ويمثل الأعضاء الـ 11 للاتفاقية حوالي 13.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، أو 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعلها واحدة من أكبر الإتفاقيات التجارية في العالم.

وتهدف الخطوة الصينية إلى تعزيز دورها الريادي في التجارة العالمية، مع زيادة الضغط على الولايات المتحدة التي لم تعلن حتى الآن عن الانضمام إلى النسخة المعدلة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، وهي اتفاقية تجارية إقليمية أطلقتها الولايات المتحدة سابقا.