إحباط محاولة تهريب 115 شابا عبر شاطئ أبو قير في الإسكندرية

أحبطت، الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، محاولة تهريب 115 شابًا بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد، عبر مركبين مجهزين لذلك في منطقة أبو قير، بساحل البحر المتوسط، وألقت القبض على المتهمين باستقطابهم، مقابل مبالغ مالية، بلغت 100 ألف جنيه لكل منهم.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية، حول قيام تشكيل، باستقطاب وجلب الشباب، من محال إقامتهم في عدد من محافظات الجمهورية، وإيوائهم داخل عقارات، كائنة في مناطق "أبوقير، والمعمورة، والمندرة"، دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، استعدادًا، لنقلهم إلى إحدى الدول الأجنبية "إيطاليا"، عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، في نطاق محافظة الإسكندرية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتحديد أماكن إيواء الشباب الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية، وبضبطهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه المعلومات، والتحريات، وعملية الضبط، أقروا بالواقعة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة حمل رقم 10639 لسنة 2021 قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.