اتهام رجلين بقتل صحفية في أيرلندا الشمالية

تم توجيه الاتهام يوم الخميس، لرجلين في أيرلندا الشمالية بقتل الصحفية، ليرا ماكي/29 عاما/، في نيسان/إبريل 2019، في " لندنديري"، بينما كانت تغطي أعمال الشغب في منطقة "كريجان" بالمدينة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" يوم الخميس، أن الرجلين البالغ عمرهما 21 و33 عاما، اتهما بحيازة سلاح ناري وذخيرة بنية تعريض حياة الآخرين للخطر، والشغب، وحيازة قنابل حارقة، وإلقاء قنابل حارقة ، والحرق العمد .

وكانت الشرطة في أيرلندا الشمالية قد ألقت القبض على أربعة أشخاص أول أمس الأربعاء،على خلفية مقتل الصحفية، في منطقة "ديري" في لندنديري، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتم اقتيادهم إلى قسم الجرائم الخطيرة، في مركز شرطة "موسجراف" في بلفاست لاستجوابهم.

وقال جاسون ميرفي، مدير المباحث في أيرلندا الشمالية، التابع لجهاز الشرطة إن "تلك الاعتقالات هي تتويج لتحقيق تفصيلي مستمر منذ عامين بشأن مقتل ليرا والأحداث التي سبقته".