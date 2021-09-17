حبس عاطل لحيازته 35 ألف قرص تامول مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس شخص، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 35 ألف قرص من عقار "التامول" المخدر، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص "له معلومات جنائية مُسجلة"، بالاتجار بالعقاقير المخدرة، على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه حال استقلاله سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة للنقل والترويج.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.