الأمن العراقي يلقي القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد، بشكل غير شرعي.

وقالت الداخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "بناء على معلومات دقيقة وردت الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد عن نية 7 أجانب الدخول الى العاصمة بغداد بدون ترخيص رسمي قادمين من إقليم كردستان، ووجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة اللواء حسن خنجر مدير المديرية المذكورة لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض عليهم وعددهم 7 أحدهم يحمل الجنسية التركية و6 يحملون الجنسية السورية وتبين دخولهم غير شرعي وتم التحفظ عليهم وتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".