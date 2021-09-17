جورجيا: تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا و 56 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الجمعة تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 591 ألفا و766 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الجورجية - في بيان لها على موقعها الإلكتروني - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 56 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8446 وفاة.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا ارتفع إلى 556 ألفا و810 حالات شفاء تام بعد تعافي 2192 حالة في أخر 24 ساعة.