أعلن المعهد الوطني للأمراض السارية في جنوب افريقيا أنه ينبغي على الحكومة أن تدرس تطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا، بعدما أظهرت البيانات أن السبب الأساسي الأكثر شيوعا للوفاة بين صغار السن المصابين بالمرض في البلاد خلال الموجة الثالثة للجائحة، هو إصابتهم بفيروس (إتش.أي.في) المسبب لمرض الايدز.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا للمعهد، ومقره مدينة جوهانسبرج، وجاء فيه أنه "بالنظر إلى شيوع الإصابة بفيروس (إتش.أي.في) بين المراهقين في جنوب افريقيا، لابد أن توجيه الجهود نحو تطعيم" المصابين بمشكلات صحية أساسية ترفع لديهم مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة جراء فيروس كورونا.

وذكر المعهد أنه "ربما تكون هناك أولوية لتطعيم الفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما لاغلاق الفجوة المناعية".

وجدير بالذكر أن الفئة العمرية التي تقل عن 19 عاما شكلت نحو 12 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب افريقيا بحلول نهاية آب/أغسطس الماضي، حسب بيانات المعهد، كما أن الأشخاص المصابين بمشكلات صحية أساسية مثل مرض السكري أو فيروس (إتش.أي.في) هم أكثر عرضة لتلقي العلاج بالمستشفيات أو الوفاة في حالة إصابتهم بفيروس كورونا.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء الوطنية في جنوب إفريقيا إلى أن ما يقدر بـ2ر8 مليون شخص، يمثلون نحو 7ر13 بالمئة من السكان، يحملون فيروس (إتش.أي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).