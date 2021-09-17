الصين: على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار أفغانستان

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار أفغانستان، كما يجب أن تقدم لها مساعدات اقتصادية وإنسانية.

ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، تصريح وانغ يي خلال اللقاء الرباعي مع نظرائه الروسي والإيراني والباكستاني على هامش قمتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، أمس الخميس، والذي ورد فيه: "أدى الانسحاب السريع للقوات الأمريكية وقوات حلفائها إلى ظهور قضايا جديدة في أفغانستان".

وأشار الوزير الصيني إلى أن إنشاء هيكل سياسي جديد في أفغانستان لم ينته بعد، فيما تحمل النزاعات العرقية والدينية طابعا صعبا، ولا يزال خطر اندلاع نزاعات إقليمية عاليا، كما توجد هناك مشاكل في مجال ضمان رفاهية السكان.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها. ومن الضروري أن تدفع الدول الأربع (الصين وروسيا وإيران وباكستان) بالتعاون مع الدول الأخرى التي تقف موقفا مماثلا، الولايات المتحدة إلى استخلاص عبرة وتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار أفغانستان وتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية لها".

وأوضح: "لا يمكنك فقط تجاهل المسؤولية وغسل يديك".