تنظم عصر اليوم الجمعة، لجنة الصحة بالحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة المنيا، قافلة طبية متخصصة بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، في تخصصات والباطنة والأطفال والروماتيزم والتحاليل الطبية، تحت إشراف برئاسة على عبد المنعم أمين عام الحزب وبتنظيم أمانة الشباب.

قال الدكتور هاني إسحق أمين لجنة الصحة بالحزب، إن لجنة الصحة بالحزب، تستكمل أعمالها بشأن عمل القوافل الطبية لخدمه اهالينا، وان القافلة ستعقد غدا بقرية طوخ الخيل بدءا من الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأشار أمين لجنة الصحة بالمنيا، في تصريحات خاصة، إلى أن القافلة تضم أطباء متخصصون في كافة المجالات الطبية وسيتم توقيع الكشف الطبى بأجر رمزي قدرة 10 جنيها وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين من أبناء القرية.

وأكد « إسحق »، أن القافلة تأتى ضمن قوافل متنوعة يقوم الحزب الفترة الحالية بهدف تقديم أوجه الخدمات لأبناء المحافظة، تماشيا مع رؤية الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي « حياة كريمة».