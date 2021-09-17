استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 1.75 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 13 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجلت البامية بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 9جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وستقر الكانتلوب ليتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.