مصدر يكشف كواليس إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه مديرا لمديرية أوقاف الإسماعيلية

قررت وزارة الأوقاف إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية.

وقالت الوزارة، إن ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

ومن جانبه، قال مصدر بالوزارة، إن قرار إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه جاء بسبب مابدر منه خلال خطبة الجمعة اليوم، من إثارة البلبة داخل مسجد في الاسماعيلية، وانتقاده لجمهور المصليين بالطريقة التي أدت إلى إثارة حالة من الفوضى داخل المسجد للحد الذي كان يحول دون إقامة صلاة الجمعة.

وأضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، إلى أن مابدر عن الشيخ صبري عباده خارج تماما عن نهج الوزارة وتعليماتها، متابعا : "صدور مثل هذا الأمر من قيادة بالوزارة بحجم مدير المديرية هو أمر غير مقبول وهو مادفع لقرار إعفاءه من منصبه".

وحول ما إذا تم رصد مخالفات إدارية بأوقاف الإسماعيلية، أوضح المصدر أنه بالفعل تم رصد مخالفات إدارية جسيمه خلال الأسابيع الماضية وهي قيد التحقيقات.