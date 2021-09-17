صرف 15 مليون و312 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا خلال أغسطس بقنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، في بيان لها، صرف 15 مليون و312 ألف و995 جنيه مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ23 ألف و417 أسرة مستفيدة بواقع 117 ألف و85 فرد خلال شهر أغسطس الماضي، منها 15 مليون و81 ألف و812 جنيه للأسر، التي شملتها مساعدات الضمان الاجتماعي والذي بلغ عددهم 23 ألف و205 أسرة، كما بلغ إجمالى حجم المساعدات المنصرفة على الأطفال الأيتام 17 ألف و708 جنيهات، مقدَّمه لـ650 طفلا، كذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ275 حالة ، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 196 ألف و75 جنيه لضحايا الكوارث والنكبات، والذي بلغ عددهم 27 أسرة بواقع 135 فرد من مستحقي التعويضات.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، الرعاية لأسر المقاتلين بصرف مبلغ 19 ألف و210 جنيه على 209 أسر، بالإضافة إلى تقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف و209 جنيه لـ3 أسر من الشهداء المدنيين، فضلا عن توطين 89 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي وصرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 3 آلاف و683 جنيه.

وأوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا أن المديرية صرفت 95 مليون و439 ألف جنيه لإجمالي 175 ألف و45 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، ومنح مبلغ 265 ألف و700 جنيه لجمعيتين في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والسيدات بمركزي قوص وفرشوط، مشيرا إلى استمرار دعم مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.