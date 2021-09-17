عودة الكهرباء لنحو 15 قرية بأسوان بعد إصلاح خط البداية الرئيسي

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أعلن المهندس بنيامين، رئيس شبكة كهرباء كوم أمبو بأسوان، عودة التيار الكهربائي بعد الانتهاء من إصلاح انفجار الذي حدث في خط البداية الرئيسي.

وكانت نحو ١٥ قرية بمدينة كوم أمبو، قد شهدت اليوم انقطاع التيار الكهربائي لمدة ١٢ ساعة.