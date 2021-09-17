 بريطانيا تخفف متطلبات فحوص كورونا للقادمين الملقحين ضد الفيروس دعما للسياحة - بوابة الشروق
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بريطانيا تخفف متطلبات فحوص كورونا للقادمين الملقحين ضد الفيروس دعما للسياحة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 9:01 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 9:01 م

خففت حكومة المملكة المتحدة متطلبات فحوص فيروس كورونا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ممن يصلون إلى إنجلترا ، مما أدى إلى إزالة حاجز كبير أمام السفر وتعزيز شركات الطيران والسياحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل يوم الجمعة إعفاء من حصلوا على جرعتي اللقاح من الفحص قبل السفر من دول غير مدرجة على قائمة الدول عالية الخطورة، بينما سيتم تخفيف فحوص المتابعة بعد الوصول إلى اختبارات أسرع وأرخص.

وقال وزير النقل جرانت شابس في رسالة عبر موقع تويتر إنه سيتم استبدال ما يسمى بنظام إشارات المرور المستخدم لتصنيف الدول ، بـ "قائمة حمراء" واحدة للمواقع التي ترتفع فيها معدلات الإصابة و "إجراءات مبسطة لبقية العالم".
 

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