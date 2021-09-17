كارتر: أولمبياد 2028 ستقام في موعدها دون مشاكل مالية

أكدت كاثي كارتر، التي عينت مؤخرًا رئيسة تنفيذية للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، أن الدورة ستقام في موعدها دون مشكلات مالية، كما أنها ستترك إرثا دائما في المدينة يستفيد منه سكانها مستقبلًا.

وأوضحت كارتر أن الدورة ستستفيد من المنشآت الموجودة بالفعل في المدينة، وأنها ستتكلف 6.9 مليون دولار، وأن جزءا كبيرا من هذا المبلغ، سيأتي من صفقات الرعاية ومبيعات التذاكر ومصادر أخرى.

وقالت كارتر التي أبرمت صفقات رعاية كبيرة عندما كانت مسئولة عن الإيرادات قبل أن تصبح رئيسة تنفيذية "أولًا وقبل كل شيء، فإننا سننظم دورة ألعاب في الموعد دون مشكلات مالية".

وأضافت "يمكننا القيام بالكثير من الأمور للتسهيل على الرياضيين والشركاء ومن ثم الجمهور، من أجل خوض التجربة والانخراط في الدورة".

وأشارت كارتر إلى أنه يتعين البدء في تنفيذ برامج تهدف إلى إيجاد إرث دائم في المدينة، والرد على المتشككين من خلال العمل على تحسين حياة سكان لوس أنجلوس الآن، بما في ذلك السماح للمزيد من أطفال المدينة بدخول المراكز والمنشآت الرياضية من أجل ممارسة رياضات مثل التنس والسباحة والجولف والجودو.

وستقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في باريس في عام 2024.