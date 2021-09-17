 لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا توصي الحوامل والمرضعات بالحصول على تطعيم كورونا - بوابة الشروق
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لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا توصي الحوامل والمرضعات بالحصول على تطعيم كورونا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 6:54 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 6:54 م

أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب بصورة مبدئية بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة التوصية النهائية للجنة، التي نصحت النساء الحوامل غير الملقحات بتلقي لقاح مطور بتقنية الرنا المرسال "mRNA" في الثلث الثاني من فترة الحمل.

وكانت اللجنة توصي في السابق بإعطاء اللقاح للحوامل المعرضات لمخاطر صحية.

كما أوصت اللجنة النساء المرضعات بتلقي اللقاح، ونصحت "جميع النساء غير الملقحات في سن الإنجاب بالتطعيم ضد الكورونا، بحيث تكون الحماية المثلى ضد هذا المرض موجودة حتى قبل حدوث الحمل".

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