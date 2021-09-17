موسكو: مشاكل العالم تؤكد ضرورة عقد قمة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن وجود مشاكل جدية في العالم يؤكد ضرورة إجراء قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "تؤكد وفرة من الأسئلة والقضايا الجدية للغاية ضرورة إجراء هذه القمة"، مضيفا: "نحن لا نعرف حتى الآن شيئا عن استعداد الولايات المتحدة لعقد هذه القمة، ولا نعرف شيئا عن موعد ومكان محتمل لإجرائها".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح، خلال خطابه في المنتدى العالمي للهولوكوست في يناير عام 2020 في إسرائيل، إجراء قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.

وفي رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية "البرلمان"، في أبريل الماضي عبر الرئيس بوتين، عن أمله في إجراء لقاء لزعماء "الخماسية النووية" وجها لوجه، حالما تسمح الظروف الوبائية بذلك.