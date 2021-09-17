رواية «أنْفُس» للكاتب السعودى عبده خال، الصادرة عن دار الساقى اللبنانية ٢٠١٩ ، والفائز بجائزة البوكر للرواية العربية لعام 2010 عن روايته «ترمى بشرر»، وجائزة أفضل رواية لكاتب سعودى عام 2013. رواية «أنْفُس» جاءت فى عوالم يتداخل فيها الواقع بالأسطورة والسحر، وبما يشبه المعجزة، يولد وحى، وفى هذا العالم بخيالات مشبعة بالأزمان والمواقع والأفكار وكل ما هو مجرد، تكون الجدة صفية التى تنتظر حفيدها على أحر من الجمر، فيخيب ظنها ويخرج حفيدها «مضغة» غير مكتملة النمو، وجاء اختلافهم على شعائر دفنه لكن «قدّار» الذى دائما ما يملؤ عقلها قائلا: «سيكون لك حفيد هو آخر من تُسخر له الجن»، شعور الجدة بأن شيئا سيحدث وأن هذه المضغة غير المكتملة النمو ستصبح معجزة وحديث القرية، لتقوم الجدة بإيهام أهل القرية بموضوع الدفن فتقوم بربط تلك «المضغة» فى غصن شجرة، تتساقط بعض قطرات الماء عليه أحست بعدها بحركة، وتتفاجأ بعودة الروح للمولود وعّم الفرح أرجاء القرية وذاع الصيت بين الناس، إنه الطفل المعجزة وصاحب الكرامات والذى سُمى «وحى...د ظاهر» لتبدأ رحلة الغموض والعشق والسحر مع قدّار الجبلى.

فى عوالم متداخلة بداخل كل شخص، هناك عدة أنفس يقسمها الكاتب ما بين أنفس هدى وتقوى وصلاح وأنفس ضلال وغواية وهوى فيتوه وحيدا بين هذه الأنفس الذى يتحدث فيها «الخال» عن الأنفس العشرة التى بداخل وحيد ولا يعلم أى نفس منها هى نفسه الحقيقية فتدور أحداث الرواية كلها حول كل نفس من هذه الأنفس التى تسكنه حتى نجد النفس التى انتصرت على كل تلك الأنفس وقرر أن يكمل حياته بها.

«وحى...د بن ظاهر» الذى تسكنه عدة أنفس ولا يعرف لأى زمن ينتسب، وحيد أو وحى، اسم بدا له رمزية واضحة سنعرفها، وهذا الاسم اختارته الجدة إلا أن قادها خطأ الموظف إلى اسم وحيد، معبرا عن نفسه قائلا: «لم أعرف إلى أى زمن أنتمى، ففى الانفجار الأول، كنت ذرة سبحت فى كل الأزمان ولم تعد إلى انتظامها، ولكى أتوازن مع حكاية ما، ارتضيت أن يكون لى إطار حكائى أُسايره ولا أُساير فى آن».

من البداية تأتى الرواية إهداء من بطلها الراوى وحيد الظاهر الذى لا يعرف زمن مولده، لربما يعرف نفسه من خلال جدته صفية أو خالته ضامية.

ليسلك معنا وحيد منذ النشأة فيزيل بعض غبار التاريخ حول الميلاد الأول للعائلة قائلا: «ظاهر ولد فى أيام اغتيال الملك فيصل ويكبر سلمى بسبع سنوات، وضامية خرجت للدنيا بعد أن فجّرت للدنيا رحم أمّها فى سنة دخول جيهمان إلى مكة، وسفر أبى إلى الحجاز لأداء الحج كان فى سنة اغتيال السادات، وموت حقلها الزراعى كان فى العيد الكبير الذى أعدم فيه صدام حسين، وعندما تصل إليّ تنقطع حبال تذكرها».

يستخدم صاحب «ترمى بشرر» من استنطاق شخصياته فى توصيل حالة الوطن العربى التى لربما صدف الميلاد موت واغتيال وحصار ومحاصيل تموت ومآلها يصيب المجتمعات بمجاعات، حتى فى العيد لا نعرف عن أى عيد نفرح ونبتهج، هل كان العيد يوم إعدام صدام حسين، لربما يقصد الكاتب أو المجتمع أو فرد ما فى المجتمع، يستنطق الحالة العفوية لدى الجدة قائلة «ابنى هذا لن أتحدث عنه أمام العامّة أو الخاصّة»، تأتى حالة وحيد المتشكك حول الأنفس التى تسكنه لتقوده لسؤال إلى أين المسير وإلى أين؟.

فالبطل فى رحلة ركض دائم، أشبة بسباق ولا يدرى إلام يسابق؟

لا يثبت فى مكان، من كان فى القرية أصبح فى المدينة، ومن القرية للجهاد فى أفغانستان وسوريا وليبيا، يطلب التبديل وتنبه وتلفت إلى الوراء ينظر من أين بدأ المسير، وإلى الأمام يرى إلى أين المصير.

«عندما زرتها فى حقلها وسألتها متى ولدت يا جدّة، نفرتْ: «أنت لم تُولد! أنت نفس سابحة فى كلّ الأزمان!».

ليس العقل والذهن جزءا من النفس، لأن النفس جوهر بسيط وكذلك العقل.. نعم قد توصف النفس بأنها ناطقة أو عاقلة من جهة تمييزها عن سائر أنفس الحيوانات.. أما الذهن فهو أشبه شيء بالمرآة التى تنعكس فيه صورة الأشياء.. وهو من قوى العقل، حين تستحضر المرآة لتنظر فى نفسك بعقل محايد ترى صور عدة منها المجتمع الذى يهمش القرية، والكاتب دائما مهموم بالفقراء والمهمشين.

تتجلى حالة الأنفس التى بداخل البطل ببلاغة أدبية بديعة وبناء سردى يقص الكاتب عبده خال لنا حكاية أمة كاملة علينا أن نغوص فى تاريخها، لربما كانت هناك أنفس عديدة متمثلة فى الشخوص الذين شعروا إيذاء تاريخهم خاصة الأمور التى يستشعر فيها المرء بأنه مطمئن تجاه تلك القرارات أو الأحداث، وربما كانت الشخصيات تلوم نفسها وربما كانت أمارة تهيم معه لنصرة الهوى، هواه الشخصى المتمثل فى شخصية قدار أو ربما كانت شخصية قدار تُمثل قَدر وحيد.

الرواية بحث مضنٍ فى كثير من مفردات الحياة اليومية لدى المجتمع المتمثل فى شخصية وحيد الذى تملئه عدة أنفس لتتحول إلى كابوس يجعلنا نعيد التفكير فى حقيقة وجودنا البشرى، فهناك القرية التى تؤمن بـ «الأساطير البالية الممزوجة بشيء من حرفية الإغريق، فجمعت السحر وغموضه» وهذا وحيد الذى يحاول جاهدا معرفة نفسه وما بين التشكك والبحث تثمر محاولاته.

وما يميز عبده خال فى «أنفس» هو الأسلوب المشتهر عنه فى استخدامه للأسطورة، لأن الظواهر الفنية التى تلفت النظر فى تجربة «أنفس» استخدام الرمز والأسطورة ليكون كأداة للتعبير، وليس غريبا أن يستخدم الخال الرموز والأساطير فى كتاباته، لأن طبيعة الرمز غنية ومثمرة، تتفرق دراستها فى فروع شتى من المعرفة، فى علم النفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة نفسه.

ولعل حالة قلب وحيد بن الظاهر هو الحب الذى يشعر بوجوده فيه معبرا عن «ثنوى» قائلا: «ثنوى كعبة النساء» فهى ليست إلا تعبيرا وحيدا لحبة الشديد لها ونظرته المختلفة لها عن بقية النساء. ولربما كانت «ثنوى» مكان!.

وحيد الذى يشعر أنه يحمل أنفسا متعددة هو أشبه بمن يحمل شخصيات متعددة ضائعة الهوية فى متاهات التاريخ، فكل شخص يشكل داخله بنية نفسية خاصة به، وتعدد أنفسهم مكنه من الوقوف على تربة الأنفس التى يصادفها ليداهمه يقين مباغت بأن أعماق تضج بأنفس سكنت أعماق كل شىء.

الأرقام بجانب الأحرف هى القيمة العددية للأحرف بحسب ما ذكر فى علم أسرار حروف آيات القرآن الكريم وهو علم معروف لدى الصوفية ولا يعرف قيمة الأحرف فيه سوى أئمة الصوفية كابن عربى وغيره، كما أن هذا العلم أكبر من علم التنجيم والفلك والروحانيات، أما بالنسبة لأحرف عناوين الفصول الأخيرة فى الرواية التى تقابلها القيمة العددية السالبة هى أحرف لفظة « إبليس» ربما ليشير للقارئ أن بطل الرواية وحيد (وحى..د) أكمل حياته بنفس إبليس أو الشيطان التى هى نفس الضلال والهوى والغواية التى تحدث عنها فى منتصف الرواية قائلا: الشيطان ما هو إلا هوى، فجميع الرغبات المتندية ما هى إلا شيطان...

عبده محمد على هادى خال هو كاتب صحفى وروائى، من مواليد 1962، حاصل على بكالوريوس فى العلوم السياسية جامعة الملك عبدالعزيز، يشغل مدير تحرير جريدة عكاظ السعودية، له مقال أسبوعى بجريدة عكاظ، والآن يكتب مقالا اجتماعيا يوميا بنفس الجريدة (أشواك)، فاز بجائزة البوكر للرواية العربية لعام 2010 عن رواية «ترمى بشرر» الصادرة عن دار الجمل، التى تحكى عن الغنى والفقر واختلافات بين طبقات المجتمع. كما حازت روايته «لوعة الغاوية» جائزة أفضل رواية لكاتب سعودى عام 2013.

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