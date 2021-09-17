صحيفة يابانية: سباق زعامة الحزب الحاكم يبدأ رسميا بين 4 مرشحين

ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة، أن هناك 4 مرشحين يخوضون سباق الترشح بشكل رسمي على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن الحملة الانتخابية بدأت رسميا اليوم ولن يخوض رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيديه السباق ويصعب التنبؤ بالنتائج والذين انضموا بشكل رسمي وزير إصلاح القيود والضوابط الياباني الحالي كونو تارو ورئيس مجلس سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي سابقا كيشيدا فوميئو ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات سابقا تاكايتشي سانائيه والنائبة التنفيذية لأمين عام الحزب نودا سييكو.

وستتركز الحملة الانتخابية على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكيفية إعادة الاقتصاد ومنظومة الرعاية الصحية إلى المسار السليم كما سيدور الجدل حول السياسات الخارجية والدفاعية.