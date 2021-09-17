توخيل يتمنى أن يوقع روديجر على عقد جديد مع تشيلسي

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أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن أنطونيو روديجر ليس لديه أسباب كبيرة للرحيل عن تشيلسي في الصيف المقبل.

وأكد توخيل أن المدافع الألماني روديجر "لديه شعور جيد للغاية" في الفريق، رغم أن عقد روديجر /28 عاما/ يقترب من نهايته.

وينتهي عقد روديجر بنهاية الموسم الجاري، وأكد توخيل أن مجلس إدارة تشيلسي يجرى مفاوضات مع اللاعب لتمديد تعاقده.

وأكد توخيل، الفائز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، أنه يأمل في تمديد روديجر تعاقده مع الفريق.

وقال توخيل :"أتمنى أن يتوصلا لحل، ولكن الأمر ليس متعلقا فقط بالمدربين واللاعبين، وبما نتمناه".

وأضاف :"نتمنى أن يتوصلا لحل وكل ما يمكنني قوله إنه يلعب بشكل مذهل، وكان متناسقا مع الفريق لفترة طويلة، على مستوى عال جدا".

وأكد :" أشعر أنه هادئ ويركز بشكل جيد.. لذلك كل شيء في موضعه، وعلينا أن نمنح الأشياء الوقت الذي تحتاجه".

وأردف :"أعتقد أن روديجر يشعر بشعور جيد للغاية في تشيلسي، يشعر أنه يحظى بالاحترام من قبل زملائه ويشعر بالأهمية التي يتمتع بها في الفريق".

وتابع :" هذا شيء يستحقه .. هو يشعر بالحب من المشجعين عندما يلعب".

وأكد :" هو يلعب في أقوى دوري بالعالم، وفي فريق كبير، لذلك لا توجد أسباب كثير تجعله يغير هذا".

ويحل تشيلسي ضيفا على توتنهام بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويغيب عن الفريق كريستيان بوليسيتش بسبب إصابة في الكاحل، فيما أصبح نجولو كانتي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد شفائه من مشاكل في الكاحل.