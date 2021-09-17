وزير المالية: لو إدينا للناس أكثر من إمكانيات الأسواق الأسعار هتزيد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ وضع الاقتصاد المصري كان من الممكن أن يكون أسوأ لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مشروعات مصر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "أصعب حاجة على المواطن حتى لو كان دخله محدود إن ميلقيش السلعة".



وأوضح أن تحقيق الإصلاح تضمَّن العمل على توفير الأمن، وتوافر السلع وزيادة الدخل وتحسين الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة.



وأشار إلى أن قدرات وإمكانيات الدولة في حاجة إلى دَفعة، مشدّدًا أهمية أن يكون هناك توازن بين مقدار ما يتم ضخه من قِبل الدولة وبين السلع والخدمات.



وتابع: "لو إدينا للناس أكثر من إمكانيات الأسواق والمتوفر فيها من السلع والخدمات الأسعار هتزيد، أو لو السلع قلّت فالأسعار هتزيد..لابد أن يكون هناك توازن".