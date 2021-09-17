اجتماع طارئ لإدارة اتحاد اليد لاعتماد عقد الرعاية الجديد

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماعا طارئا، غدا السبت، برئاسة الدكتور محمد الأمين، وذلك لاعتماد عقد الرعاية الجديد للاتحاد، المقدم من الشركة الراعية "بريزنتيشن".

ومن المقرر أن تدرس إدارة الاتحاد في اجتماعها الطارئ، بنود العرض المقدم من الشركة الراعية، وذلك بعد نهاية التعاقد السابق بنهاية الموسم الماضي.

وتلقى الاتحاد عرضا جديدا خلال الساعات الماضية، بخصوص حقوق رعاية الاتحاد، وسيتم دراسة بنوده قبل الموافقة على اعتماده، ويشمل عقد الرعاية حقوق المنتخبات الوطنية، وكذلك إذاعة مباريات دوري المحترفين.