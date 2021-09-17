أعلن رجب عبد العزيز، رئيس مهرجان القلم الحر، تنظيم المهرجان الحادي عشر يوم 21 ديسمبر المقبل، ولمدة ستة أيام في محافظة الفيوم، والذي سيشارك فيه قرابة 200 مبدع من 23 دولة، من بينهم 40 مبدعًا من الأطفال، منهم 15 طفلًا من مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء الخميس، في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، وحضره الدكتور نور الرمادي رئيس النادي والمستشار العلمي لمؤسسة القلم الحر، والدكتور ياسر حجاج المستشار القانوني لمؤسسة القلم الحر ومدير عام المهرجان، والدكتور خالد القيسي الموجه العام بالأزهر ومنسق عام لجنة المصالحات بالمحافظة، وخالد جبيلي مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.

وأشار عبد العزيز إلى تنظيم معرض للكتاب يضم حوالي 700 ألف كتاب بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه و20 جنيهًا، وإقامة معرض للكتاب في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم والآخر بجوار مسجد ناصر، ويشمل قصص وروايات وكتب أطفال وكتب الخيال العلمي والشعر، بالإضافة إلى الكتب العلمية وسوف يستمر معرض الكتاب شهرين ونصف.

وقال إن الاشتراك في المهرجان مجاني، ولا بد من تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال أيام المهرجان، مطالبا المشاركين من خارج مصر بضرورة الحصول على التطعيم ضد كورونا، حتى لا يتم منع من لم يتلق التطعيم من دخول مصر.

وتحدث الدكتور ياسر حجاج، مدير عام المهرجان، عن أهمية إقامة المهرجان للعام الحادى عشر على التوالي، وما يساهم به في نشر الثقافة والتوعية.

وأوضح الدكتور خالد القيسي أن مصر تحتاج تكاتف جميع فئات المجتمع وأن لا نحصل على ثقافتنا وفكارنا من السويشيال ميديا، مضيفًا أن مصر بها علماء الأزهر الذين حافظوا على هوية مصر طوال القرون الماضية، وهو الحصن الذي يحافظ على وسطية الإسلام دون إفراط أو تفريط.