المعارضة الروسية تتهم جوجل وأبل بحجب تطبيق إلكتروني للاحتجاج على الانتخابات

اتهم نشطاء من المعارضة الروسية شركتي أبل وألفابيت، وهي الشركة الأم لجوجل، بحجب تطبيق إلكتروني للاحتجاج على الانتخابات، من المواقع الروسية لتنزيل التطبيقات والبرامج، تحت ضغوط من موسكو، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليونيد فولكوف، وهو من كبار مساعدي المعارض الروسي ألكسي نافالني، قوله في تدوينة على موقع تليجرام للتواصل الاجتماعي إن شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين "رضختا لابتزاز الكرملين".

وندد أنصار المعارضة الروسية بهذه الخطوة، ووصفوها بأنها "عمل مخز يعبر عن الرقابة السياسية". ولم يتسن الحصول على رد فعل من جوجل وأبل بشأن هذه الاتهامات.

وكانت السلطات الروسية اتهمت الشركتين بالتدخل في الانتخابات عبر إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بالمعارضة، بالرغم من صدور أحكام قضائية تحظر الدخول على محتواه. وذكر نواب في البرلمان الروسي أن العاملين بالشركتين قد يواجهون اتهامات جنائية في حالة عدم حجب هذا التطبيق.

كما هددت الجهات الرقابية في روسيا بفرض غرامات جديدة واتخاذ إجراءات أخرى بحق الشركتين.

ويستهدف التطبيق الإلكتروني الخاص بالمعارض الروسي نافالني، والذي أطلق عليه اسم "مبادرة التصويت الذكي"، تسليط الضوء على حالة الاستياء الشعبي في البلاد، بهدف الحاق الهزيمة بمرشحي الحزب الحاكم.

وتقام انتخابات مجلس النواب الروسي على مدار ثلاثة أيام بدءا من اليوم الجمعة حتى بعد غد الأحد.

ويهدف حزب "روسيا الموحدة"، الذي ينتمي إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تحقيق أغلبية كاسحة في الانتخابات.