دعوات لمقاطعة مجموعة فنادق كبرى في الصين بسبب بناء فندق مكان مسجد

أطلقت عدد من المنظمات الإسلامية حملة مقاطعة لمجموعة فنادق عالمية، بسبب بناء فندق في الصين، سيشيد على موقع كان مسجدا لأقلية الإيجور قبل هدمه.

وأعلن "مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية" ومنظمات أخرى عن حملة المقاطعة عبر مؤتمر صحفي عقد في واشنطن.

وكانت اللجنة التنفيذية للكونجرس الأمريكي المعنية بالصين، دعت أيضا مجموعة الفنادق العالمية في يوليو الماضي إلى وقف المشروع المتعلق ببناء فندق "هامبتون إن"، في منطقة شينجيانج الصينية.

وكان رد المجموعة العالمية علي الاتهامات، بالتأكيد على أنها "لم تشارك في اختيار الموقع"، وقالت إن "نمط الامتياز الخاص بالشركة "يحد من مشاركة هيلتون في تطوير وإدارة ممتلكات".

وأوضحت الشركة أن مجموعة صينية مستقلة اشترت عام 2019، "قطعة أرض شاغرة من خلال مزاد علني وكان لديها خطط للتطوير التجاري، بما فيها إقامة فندق".