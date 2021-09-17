 التحالف الدولي يجري عملية تبديل لقواته العسكرية المتمركزة بالعراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف الدولي يجري عملية تبديل لقواته العسكرية المتمركزة بالعراق

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 10:31 م

أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، اليوم الجمعة، عزمه إجراء عملية تبديل للقوات المشاركة في التحالف والمتمركزة في العراق، وذلك في إطار الدعم والحماية.

وذكر التحالف، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، أنه سيجري علمية تبديل لقواته خلال شهر الحالي، في القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف، مضيفًا أن القوات الجديدة ستتولى "مهام الدعم والحماية".

وأشار إلى أن معركة مواجهة داعش لم تكتمل بعد، حيث إن القوات العراقية باتت تقود العمليات ضد التنظيم المتشدد، فيما تحولت مهمة التحالف من مهمة القتال المباشر إلى تقديم المشورة والمساعدة والدعم دون المشاركة بمهام في الميدان.

وكان التحالف أعلن، في 10 سبتمبر، أن قواته في العراق بدأت أولى خطوات التحول من المهام القتالية للمهام الاستشارية المقرر العمل بها مطلع العام المقبل.

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