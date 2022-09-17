قال العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، إن الجيش لن يسلم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني وأنه لا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد.



وشدد على التزام الجيش بأن تكون حكومة باقي المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية تحصل على موافقة القوى السياسية، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا".



وأضاف: "السودان شعبه وأرضه وأمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".



وتابع: "تلك الأمانة لن تسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني، ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد والفهلوة السياسية".



وأكد أن القوات المسلحة "مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد".



واستطرد: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو، وملتزمون أيضا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات، وملتزمون بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية فنحن لن نسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة".