أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن سعادته بالحصول على جائزة «رجل العام»، في احتفالية ضخمة بمدينة «مونتيفياسكوني»، الواقعة بجوار العاصمة الإيطالية روما.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنه قبل الاحتفالية ألقى محاضرة كبرى حضرها 1000 شخص، في مهرجان للسياحة ينظم على مستوى عالٍ من إسبانيا.



وأضاف أنه انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا من أجل تسلم الجائزة، مضيفًا: «الاحتفال أمس كان جميلًا، وألقيت محاضرة بعنوان (من توت عنخ آمنون لكليوباترا)، ثم اتخذت إجراءات الإعلان عن الجائزة، وهي المرة الثانية التي تكرمني فيها إيطاليا».



وفي سياق آخر، تحدث عالم المصريات عن جهود مصر في كشف أسماء المومياوات غير المعروفة باستخدام تقنية الحامض النووي، متابعًا: «نبحث الآن بالـDNA بالتعاون مع فريق مصري برئاسة الدكتور يحيى جاد، وأتوقع على شهر أكتوبر ربنا يوفقنا ونعلن عن اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي والملكة ابنتها».



وفي احتفالية ضخمة بمدينة «مونتيفياسكوني» بجوار روما؛ حصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، على جائزة رجل العام؛ وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها حواس علي هذه الجائزة؛ حيث اختارته مدينة كورتونا بإيطاليا عام ٢٠١٤ لنفس الجائزة.





